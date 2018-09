Spazio, India: missione Gaganyaan, 12-14 mesi per selezionare gli astronauti

Il generale Anupam Agarwal, a capo dell’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare dell’India, ha reso noto che saranno necessari 12-14 mesi per selezionare gli astronauti per la missione nello spazio con equipaggio: saranno scelti con l’obiettivo di impiegarli per almeno dieci anni, considerato l’investimento per l’addestramento.

Le condizioni fisiche e psicologiche dei candidati saranno valutate fin nei minimi dettagli: un processo complesso, anche perché l’India non effettuerà delle prove inviando prima degli animali nello spazio.