Spazio, l’astronauta Luca Parmitano: sulla ISS anche il robot Cimon, “un esperimento che ha due facce”

L’astronauta ESA Luca Parmitano, questa mattina a Firenze, a margine del Wired Next Fest 2018 ha spiegato in cosa consiste l’esperimento “Cimon“: “Per la prima volta – ha dichiarato – avremo un sistema completamente indipendente, il robottino Cimon che ha accesso a un enorme database sulla Terra. Questo database è accessibile agli astronauti tramite interfaccia: una sfera semovente con delle fattezze che ricordano un po’ quelle umane“. “Con questo interfaccia gli esseri umani potranno chiedere supporto sia tecnico sia comunicativo tutti i giorni, grazie ai sensori del robot che sono in grado di interpretare le fattezze umane e le sue espressioni per poter adattare il tono della conversazione“. E’ “un esperimento che ha due facce: una è quella dell’interazione dell’astronauta con un’intelligenza artificiale e l’altra quella di un’intelligenza artificiale che deve interpretare uno degli aspetti più difficili dell’uomo che sono le emozioni“.

Parmitano tornerà sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2019, come parte della Spedizione 60/61, insieme ad Andrew Morgan della NASA ed Alexander Skvortsov di Roscosmos.

E’ stato il primo della classe astronauti ESA 2009 a volare sulla Stazione Spaziale. La sua prima missione, Volare, si è svolta nel 2013 ed ha avuto una durata di 166 giorni, durante i quali Luca ha partecipato a due uscite extra-veicolari e portato avanti molti esperimenti che sono ancora in corso oggi.