Spazio: nella missione di Parmitano anche esperimenti dell’ASI

Nell’ambito della missione “Beyond” che l’astronauta italiano ESA Luca Parmitano porterà sulla Stazione Spaziale a luglio 2019 “ci saranno anche esperimenti italiani dell’ASI“: lo ha reso noto il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston. “Non sappiamo ancora quanti e quali sono, gli esperimenti sono infatti in via di definizione e saranno selezionati all’interno di una graduatoria dell’ASI” ha spiegato a margine dell’evento a Esa-Esrin di Frascati.