Spazio: Nasa e Senegal insieme verso l’asteroide “Ultima thule”

La Nasa ha deciso di inviare dodici scienziati e cinque tonnellate di equipaggiamenti spaziali a Dakar, in Senegal: lo riporta il ‘New York Times’. L’Agenzia americana ed il suo equipaggio avranno l’incarico di collaborare con 21 scienziati senegalesi per raccogliere dati sull’asteroide Ultima Thule.

L’asteroide dovrebbe essere visibile dal nostro pianeta da gennaio 2019. Questa missione dara’ per la prima volta nella storia la possibilita’ al Senegal di partecipare ad una missione per esplorare il nostro sistema solare, la Via Lattea. La squadra di scienziati avra’ a disposizione ‘New Horizon’, una delle navicelle spaziali piu’ conosciute al mondo, anche grazie al fatto di aver catturato per la prima volta immagini dei paesaggi ghiacciati di Plutone. Anche se ‘New Horizon’ e’ riuscita ad arrivare fino laggiu’, questa missione rimane un’impresa. Infatti, se gli scienziati dovessero completare questa missione, potrebbero riuscire a portare a termine l’esplorazione piu’ distante mai realizzata dall’uomo.