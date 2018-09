Spazio e vita sulla Terra: origine dei fosfati, presentato un nuovo studio

L’origine dei fosfati, elementi essenziali per gli organismi viventi sulla Terra è al centro di uno studio condotto dall’Università delle Hawaii. La ricerca ha fornito prove convincenti sull’origine di questi elementi chiave che si sarebbero formati nello spazio per poi essere trasportati sulla Terra nel suo primo miliardo di anni da meteoriti e comete. I composti – spiega Global Science – sarebbero stati poi incorporati nelle biomolecole presenti nelle cellule delle forme di vita terrestri. Durante la fase principale della ricerca il team di scienziati ha replicato in una camera del vuoto alcuni grani ghiacciati di origine interstellare ricoperti di acqua e anidride carbonica, onnipresenti nelle nuvole molecolari fredde e nella fosfina.

“Sulla Terra, la fosfina è letale per gli esseri viventi – ha commentato Andrew Turner autore principale dello studio – ma nel mezzo interstellare può promuovere percorsi di reazione chimica rara per poi iniziare la formazione di molecole biorelevanti come gli ossiacidi del fosforo,che alla fine potrebbero innescare l’evoluzione molecolare della vita così come la conosciamo.” Gli ossiacidi di fosforo sono stati rilevati durante gli esperimenti effettuati dagli scienziati mediante la combinazione di sofisticate analisi che coinvolgono laser, in coppia con spettrometri di massa e gascromatografi.

Questi composti potrebbero essersi formati anche all’interno dei ghiacci di comete come 67P / Churyumov-Gerasimenko che contiene un fosforo, un elemento che deriva dalla fosfina. Dato che le comete contengono almeno in parte, i resti del materiale del disco protoplanetario che ha formato il nostro sistema solare, questi composti potrebbero essere ricondotti al mezzo interstellare ovunque sia disponibile fosfina sufficiente nei ghiacci interstellari. Lo studio è di cruciale importanza per capire come questi composti essenziali possano essere stati assorbiti dagli organismi terrestri.