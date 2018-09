Spazio, Parmitano: sulla ISS un robot “catturerà le nostre emozioni”

Un robot dotato di Intelligenza Artificiale verrà inviato sulla Stazione Spaziale per “catturare” le emozioni dell’astronauta italiano dell’Esa Luca Parmitano: l’umanoide Cimon sarà compagno di viaggio di Parmitano nella nuova missione “Beyond” in partenza a luglio 2019 e presentata oggi al centro Esa-Esrin di Frascati.

L’umanoide è il primo robot che abiterà la ISS e fa parte degli oltre 50 esperimenti che Luca porterà avanti nel corso della sua missione.

Il robot è “capace di interagire con gli astronauti osservando le espressioni e catturando le emozioni“, ha sottolineato l’astronauta. “Così come la fantascienza ha già immaginato, come ad esempio in Odissea nello Spazio, Cimon sarà in grado anche di farci compagnia“. Dalla forma sferica e con uno schermo per volto, è “un esperimento a 360 gradi” che coinvolge uomo e macchina.