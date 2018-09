Spazio, Bussetti: “Italia protagonista nello Space Economy”

L’Italia “è protagonista nella Space Economy” globale. A sottolinearlo è stato il ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Marco Bussetti, intervenuto oggi alle celebrazioni peri i 50 anni del centro spaziale Esa-Esrin a Frascati. “L’Italia -ha detto Bussetti- è un esempio unico di filiera aerospaziale che va dalla conoscenza al prodotto”. La Space Economy “è strategica per il Paese” ha aggiunto il titolare del Miur.

“Auguri a Luca Parmitano per la sua nuova missione e anche per il suo compleanno che cade oggi“. Gli auguri sono del ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Marco Bussetti, che si è rivolto così all’astronauta italiano dell’Esa, Luca Parmitano, parlando a Frascati, alle celebrazioni per i 50 anni del centro spaziale Esa-Esrin.