Spazo: compie 50 anni il “cuore” europeo che osserva la Terra

Compie mezzo secolo il cuore europeo dell’osservazione della Terra, il centro dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) in Italia, l’Esrin, nel quale si concentrano tutte le attività relative all’uso dei satelliti per raccogliere ogni giorno incredibili quantità di dati sullo stato di salute del pianeta.

“L’osservazione della Terra è una delle attività cruciali dello spazio europeo”, ha detto il direttore generale dell’Esa, Johannes Woerner, nella cerimonia per i 50 anni dell’Esrin organizzata oggi a Frascati (Roma), dove il 27 settembre 1967 e’ nato il centro. Presenti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, il ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca Marco Bussetti, il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) Roberto Battiston, rappresentanti del mondo dell’industria, da Avio a Thales Alenia Space, e astronauti.

Tra questi Luca Parmitano, che in mattinata ha presentato all’Esrin nome e logo della sua nuova missione, Beyond Un compleanno, quello dell’Esrin, che “è l’occasione per ricordare a tutti il lavoro quotidiano dei nostri ricercatori, guardiani della Terra”, ha rilevato in un messaggio il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

Quello svolto dall’Esrin è un esempio del valore delle attività spaziali che, ha osservato nel messaggio, rendono necessario di portare a 16,7 miliardi gli investimenti nel settore nell’ambito del programma europeo per la ricerca 2021-2027. Lo spazio e’ un valore che si traduce in cifre economiche anche per il direttore dell’Esrin, Joseph Aschbacher, per il quale nell’arco di 50 anni il personale del centro Esa in Italia è aumentato da 30 persone alle attuali 800. Quanto alle ricadute a livello locale, un recente studio dell’Università di Tor Vergata ha valutato un impatto di 11 euro per un euro speso.