“Lascia a riva la carrozzina”: al via i corsi per sub diversamente abili a Punta Campanella

Un’esperienza unica, con un mare aperto a tutti, strumento ideale per abbattere barriere. Venerdì 14 settembre si svolgerà nel Parco Marino di Punta Campanella il primo corso subacqueo per diversamente abili. L’iniziativa, voluta dall’Area Marina Protetta e dall’HSA- associazione che promuove la subacquea per diversamente abili in tutto il mondo- formerà istruttori subacquei specializzati, in grado di accompagnare chi ha difficoltà motorie, o anche non vedenti, nei fondali marini. Ma non solo. Ci sarà anche una sorta di Battesimo del mare per diversamente abili che avranno l’opportunità, totalmente gratuita, di provare la straordinaria esperienza dell’immersione.

“Lascia sulla riva la carrozzina e le costrizioni“, questo lo slogan dell’evento, fortemente voluto dal Presidente e dal Direttore del Parco, Michele Giustiniani e Antonino Miccio e patrocinato dall’assessorato alle Politiche sociali del comune di Massa Lubrense.

Il corso di specializzazione è rivolto a istruttori, aiuto istruttori e guide divemaster. Al termine, sarà rilasciata l’abilitazione internazionale per i professionisti della subacquea che potranno insegnare o accompagnare sott’acqua le persone con disabilita fisiche e sensoriali.

“Sarà innanzitutto una giornata di festa per il mare, un mare aperto a tutti che va oltre qualsiasi barriera fisica– sottolinea il direttore dell’Amp Punta Campanella, Antonino Miccio- Inoltre saranno formati diversi istruttori in grado di accompagnare diversamente abili sott’acqua, un’occasione da non perdere per i tanti appassionati della costiera. Ringraziamo l’HSA (handicapped scuba association internazional) per la grande disponibilità e per le tante attività che svolge.”

Appuntamento per tutti a Puolo, a partire dalle 10,30. Per info e contatti: subacquea@puntacampanella.org