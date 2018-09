Svizzera: al voto per cibo sostenibile e tutela degli agricoltori

La Svizzera oggi al voto sui temi ecologici delle piste ciclabili e di un cibo sano prodotto in maniera sostenibile.

Due iniziative vorrebbero dare un nuovo indirizzo all’agricoltura elvetica: la prima, lanciata dal partito ecologista svizzero, vuole favorire il commercio di cibo prodotto su base locale e stagionale, con condizioni di lavoro eque, tutela per il benessere degli animali e protezione dell’ambiente. L’altro quesito, presentato dal sindacato dei contadini Uniterre, vuole regolamentare il mercato agricolo e i prezzi in modo da tutelare i piccoli produttori locali rispetto al mercato internazionale.

Sia il governo che il parlamento svizzero esortano a bocciare le suddette proposte, sostenendo che le attuali garanzie per la produzione di cibo sano e sostenibile sono sufficienti.

Il terzo quesito vuole inserire nella costituzione svizzera la promozione delle vie ciclabili, come già avviene per i sentieri e i percorsi pedonali. I sondaggi registrano un 69% di favorevoli.