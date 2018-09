Tanzania, naufragio del traghetto: i morti sono 196

Il Ministro dei Trasporti della Tanzania ha reso noto che sono 196 le vittime del naufragio di un traghetto nel Lago Vittoria.

A due giorni dalla tragedia è stato tratto in salvo solo un passeggero, in condizioni critiche: 41 in totale i sopravvissuti.

L’affondamento sarebbe stato provocato dal numero eccessivo di passeggeri: la capienza massima era di un centinaio di persone, ma bordo ne erano presenti oltre 300.