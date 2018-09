Tecnologia, over 55 a loro agio con smartphone e social network: gli italiani i più connessi

Le nuove tecnologie non spaventano gli over 55 che si rivelano invece a loro agio con social network e smartphone, e in particolare quelli italiani si dimostrano i piu’ connessi, con il 76% che si collega a internet piu’ volte al giorno. E’ quanto emerge da una ricerca su ‘Smart ageing. La tecnologia non ha eta”presentata oggi a Firenze nell’ambito del Wired Next Fest.

Promossa da Amplifon e condotta da Ipsos, l’indagine analizza il rapporto che gli over 55, la cosiddetta ‘silver generation’, di cinque Paesi del mondo (Italia, Stati Uniti, Francia, Germania e Australia) hanno con la tecnologia. In particolare, i senior italiani risultano inseparabili dal proprio smartphone (76%) e primeggiano per l’uso dei social network (il 76% ha almeno un account).

Il pc portatile e’ usato dal 63% di loro e il tablet dal 41%. Per il 78% dei connazionali piu’ maturi la tecnologia permette di semplificare la vita, per l’83% consente di fare cose che prima non si riuscivano a fare e per oltre un terzo puo’ migliorare la salute (35%). Chattare e’ l’attivita’ principale: quasi 9 intervistati su 10 hanno installato whatsapp (87% vs 76% dei tedeschi e 27% dei francesi) e oltre 4 su 10 messenger.

Le app sono poi indispensabili per consultare il meteo (62%), navigare su Facebook (54%) e trovare le indicazioni stradali (53%), ma anche per le leggere le ultime notizie (40% vs 28% dei francesi e appena 22% dei tedeschi) e fare acquisti online (30% vs 26% degli statunitensi e 17% degli australiani e dei tedeschi).