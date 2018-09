Tecnologia spaziale, Giorgetti: “Se fossimo arrivati prima non avremmo pianto 43 morti” a Genova

“Qualcuno pensa che lo spazio non c’entri con la vita quotidiana invece la ricerca è l’innovazione alla fine si traducono in qualcosa di concreto nella vita di ognuno di noi. L’ultimo esempio è legato purtroppo alla triste vicenda di Genova. La concreta possibilità di avere applicazioni che si sono sperimentate in questo settore per fini di sicurezza e tutela delle infrastrutture critiche. Magari se fossimo arrivati prima non avremmo pianto 43 morti“: lo ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a margine della riunione odierna alla Farnesina, in cui si è discusso anche delle applicazioni delle tecnologie spaziali.