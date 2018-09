Violenta tempesta in Australia: corsa contro il tempo per soccorrere velista indiano

Corsa contro il tempo al largo della costa australiana occidentale per soccorrere Abhilash Tomy, velista indiano che partecipa alla Golden Globe, ferito e in serie difficoltà.

L’imbarcazione di Tomy è stata danneggiata da una violenta tempesta, con venti a 70 nodi e onde alte fino a 14 metri, ed il 39enne è rimasto ferito gravemente alla schiena: è immobilizzato e non può bere né mangiare.

La Golden Globe è una gara di navigazione in solitaria intorno al mondo: i partecipanti non possono utilizzare tecnologie moderne, salvo le comunicazioni satellitari.