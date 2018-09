I nuovi iPhone XS 5.8″ e iPhone XS Max 6,5″ hanno display Super Retina, un sistema a doppia fotocamera migliorato e più veloce, il primo chip a 7 nanometri in uno smartphone (A12 Bionic con Neural Engine di ultima generazione) funzione Face ID più veloce, un nuovo color oro, e per la prima volta la dual SIM su iPhone.

Da oggi in vendita in tutto il mondo i due nuovi iPhone Apple , lanciati lo scorso 12 settembre.

Tecnologia: in vendita in tutto il mondo due nuovi iPhone

