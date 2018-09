Terremoti ed eruzioni vulcaniche: a Potenza il Workshop Internazionale su studio, osservazione e comprensione dei fenomeni elettromagnetici associati

Dal 17 al 21 Settembre 2018 si svolgerà a Potenza il Workshop Internazionale ‘EMSEV 2018 Electromagnetic Studies of Earthquakes and Volcanoes‘, organizzato dall’Università degli studi della Basilicata, dall’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Imaa) e dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

EMSEV è un gruppo di lavoro interdisciplinare che fa parte dell’associazione internazionale IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics) e sin dalla sua istituzione le attività del gruppo si sono focalizzate sullo studio, l’osservazione e la comprensione dei fenomeni elettromagnetici associati ai terremoti e alle eruzioni vulcaniche.

Da oltre 10 anni, il gruppo si riunisce con cadenza biennale in forma plenaria per discutere degli avanzamenti della ricerca in questo settore e delle nuove opportunità offerte dalle più recenti tecnologie osservative dal suolo e dallo spazio. Da sempre EMSEV punta a promuovere il coinvolgimento di giovani studenti e ricercatori anche con azioni concrete di supporto economico per la partecipazione alle sue iniziative.

Le più recenti edizioni dei workshop EMSEV si sono svolte negli Stati Uniti d’America (Orange, 2010), in Giappone (Gotemba, 2012), in Polonia (Varsavia, 2014) e in Cina (Pechino, 2016).

Alla cerimonia inaugurale di apertura, che si terrà nella mattina del 18 Settembre 2018, presso il Teatro F. Stabile di Potenza, piazza Mario Pagano, parteciperanno personalità scientifiche di grande rilevanza e, accanto a ricercatori stranieri, ci saranno rappresentanti nazionali di primissimo livello come il Prof. Carlo Doglioni presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Prof. Roberto Battiston presidente dell’Agenzia spaziale italiana.