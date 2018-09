Terremoto, il sindaco di Amatrice: “Questa terra ha tanto da fare, ancora”

“Questa terra ha tanto da fare, ancora. Qui ad Amatrice tutti sono al lavoro, seriamente, con diligenza, con amore, con la voglia di vincere questa battaglia che e’ la vita di ciascuno di noi. Ci portiamo nel cuore i ricordi di queste giornate piene di vita, di gioia, di ardore, di speranza nel futuro. Ci mettiamo al lavoro senza dimenticare nulla, con lo stesso sentimento di ieri nell’anima: il ricordo indelebile di chi non c’e’ piu’, il calore che tutto il mondo e’ stato capace di portare qui, la solidarieta’ di tanta gente, i profumi della nostra salsa che per tre giorni hanno riempito quest’aria. A tutti coloro che sono stati qui con noi in questi tre giorni: grazie per i vostri sorrisi. Quei sorrisi che ci hanno dimostrato che, si’, ne vale la pena“: lo ha dichiarato il sindaco di Amatrice, Filippo Palombini, a conclusione della sagra degli spaghetti all’amatriciana nel Comune reatino colpito dal sisma.