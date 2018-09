Quasi terminata la rimozione delle macerie pubbliche, sta per iniziare la rimozione di quelle private, causate dei crolli dei terremoti che si sono verificati a partire da agosto 2016 in Centro Italia: il Comune di Arquata ha dato ieri il via libera alla fase che inizierà il 20 settembre a Pescara del Tronto.

L’operazione è a cura della Regione Marche attraverso PicenAmbiente o il Genio militare: salvo imprevisti, le operazioni dovrebbero completarsi entro 60 giorni lavorativi.