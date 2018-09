Terremoto Centro Italia: “Manca un miliardo per la Salaria e la ferrovia”

“Meno di un anno fa, il 17 ottobre 2017, l’ex ministro Del Rio, l’amministratore delegato di Anas Armani e l’amministratore e direttore generale di Rfi Gentile, promettevano a Rieti il potenziamento della Salaria fino ad Ascoli Piceno, ‘asse strategico di accesso al cratere sismico’, e dell’anello ferroviario dell’Appennino Centrale, incluso il collegamento Rieti-Roma. Grazie ad una interlocuzione col Ministero, ho scoperto che”N. Cosi’ in una nota il parlamentare reatino del M5s, Gabriele Lorenzoni.

“Inoltre – prosegue l’esponente M5s -, in virtu’ di una sentenza della Consulta che ha dichiarato incostituzionale il citato articolo della legge di bilancio 2017, si dovra’ procedere a nuova ripartizione degli interventi finanziati dal Fondo Infrastrutture, e alla riproposizione sulla base delle indicazioni contenute dalla Corte. Tante le promesse del Pd – conclude Lorenzoni -, come al solito, e tanti pasticci. Ma ad oggi, concretamente, per i progetti dedicati al cratere sismico, risulta tutto da riprogrammare”.