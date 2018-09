Terremoto Centro Italia: molti interventi sulle scuole in Umbria dopo il sisma

A seguito del terremoto in Centro Italia, in Umbria sono numerosi gli interventi messi in cantiere per la ricostruzione, il miglioramento e l’adeguamento sismico di decine di scuole, dopo la verifica sui 369 edifici: sono 18 gli istituti risultati “totalmente” inagibili e che richiedono un intervento “pesante”, mentre 23 lo sono “parzialmente”.

Per l’intero programma di interventi la Regione Umbria ha stanziato 54 milioni e 419 mila euro: il dato emerge dal report redatto dalla Regione, dalla Protezione civile, dall’Ufficio speciale per la ricostruzione e dalla struttura del vice commissario straordinario.

Le opere di maggior rilievo sono previste a Norcia e Cascia.