Terremoto Centro Italia: Ussita senza energia elettrica per 10 ore

“E’ grave quello che è successo ad Ussita domenica dalle ore 22: 10 ore senza energia elettrica fino alle 8 del mattino. Se succedeva d’inverno non osiamo pensare alle gravissime conseguenze“: lo riporta in una nota Insieme per la Ricostruzione. “Quando e’ andata via la corrente tutto si è spento in particolar modo nelle Sae dove funziona tutto con l’elettricita’. In inverno, a Ussita, le temperature sono rigide e se, dentro una SAE, si spengono i riscaldamenti, si fa presto ad andare sotto zero dentro casa, e anche di molto“.