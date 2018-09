Terremoto: consegnate le chiavi della nuova scuola al sindaco di San Severino

Il sindaco di San Severino Marche Rosa Piermattei ha ricevuto dall’impresa che ha eseguito i lavori le chiavi della nuova scuola provvisoria di via Lorenzo D’Alessandro, nel rione Di Contro, realizzata grazie a un cofinanziamento del Miur e del Comune, cui si sono aggiunte anche molte donazioni giunte spontaneamente da tanti privati.

L’edificio, per dimensioni il primo di tutta l’area del cratere costruito in adempimento a quanto previsto dalle Ordinanze del capo del Dipartimento di Protezione Civile per far fronte alla emergenza sisma, sarà ufficialmente inaugurato giovedì 13 settembre alle 12:30. Per motivi istituzionali è stata spostata di un giorno la cerimonia prevista inizialmente per il 12.

“La nuova scuola, composta da 14 classi, un’aula multimediale, spazi per segreteria e professori, un refettorio e alcuni locali di servizio – spiega il sindaco Piermattei – risolverà la carenza di aule causata dal terremoto”. “Vuole essere un simbolo di reazione attiva alla situazione di calamità che si è verificata anche nel territorio del nostro Comune. Siamo molto contenti – sottolinea – che anche questo importantissimo cantiere sia stato portato a termine. Mancano solo i collaudi e alcune piccole rifiniture e poi potremo inaugurare la nuova struttura rispettando la promessa di apertura per il nuovo anno scolastico”.

Le opere sono state eseguite dall’associazione temporanea di imprese Mastrosimone Costruzioni srl, con sede a Montalto Uffugo, e Algieri Pasquale, con sede a Rose, in provincia di Cosenza, per un importo di quasi 1 milione e 200 mila euro.