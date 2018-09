Terremoto: il premier Conte a Ischia, visita la zona rossa

Il premier Giuseppe Conte ha raggiunto stamane Ischia: è atterrato in elicottero a Casamicciola.

Il Presidente del Consiglio sta visitando la zona rossa dove dal 21 agosto dello scorso anno non abita più nessuno. Ad attenderlo il presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Il premier incontrerà i sindaci a Lacco Ameno.

“La settimana prossima porterò io personalmente in consiglio dei ministri un decreto per il terremoto di Ischia“, ha dichiarato Conte. “Sono qui per chiudere il cerchio, per dare concretezza alla vostra speranza“, ha sottolineato il premier parlando con una delle residenti.