Terremoti, Doglioni: “Il tam tam sui social più seguito del sito dell’Ingv”

“Trovo drammatico che in caso di terremoti il tam tam sui social sia piu’ seguito del sito dell’Ingv. Diffondiamo in tempo reale attraverso il sito tutte le notizie che vengono trasmesse alla Protezione Civile e ai Comuni: trovo importante il lavoro che si sta facendo nelle scuole di Ischia, per esempio, contribuendo cosi’ a formare nuove generazioni piu’ informate e consapevoli“: lo ha dichiarato il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni, a margine del congresso internazionale “Cities on Volcanoes“, in corso a Napoli.