Terremoto Giappone: cancellata partita amichevole con il Cile

A causa del sisma che ha colpito l’isola di Hokkaido, la partita di calcio amichevole in programma venerdì tra Giappone e Cile è stata cancellata:

“Dopo un’attenta valutazione dei danni, abbiamo deciso di annullare la partita per garantire la sicurezza di tutti gli spettatori“, ha spiegato in una nota l’associazione calcistica giapponese, evidenziando problemi di trasporto e interruzioni di corrente per il terremoto.

I dirigenti della Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) del Cile ha segnalato che la squadra sudamericana è in ritiro in un hotel dove è stata interrotta l’elettricità: “Siamo in un albergo dove è andata via la luce. E non abbiamo avuto alcuna possibilità di ottenere un generatore o qualcosa in alternativa. Abbiamo fatto ogni sforzo per vedere se c’era in città un albergo con energia e acqua“, ha dichiarato alla radio cilena Cooperativa Andrés Fazio, vicepresidente della ANFP che accompagna la delegazione nella città di Sapporo. “Sappiamo che l’aeroporto è chiuso, probabilmente non saremo in grado di risolvere il problema nelle prossime 24 ore“.