Terremoto in Giappone: la centrale nucleare di Hokkaido alimentata con energia di riserva

A seguito della scossa di terremoto magnitudo 6.6 che ha investito Hokkaido in Giappone, la centrale nucleare dell’isola sta facendo affidamento sull’energia di riserva di emergenza, a causa dell’assenza di corrente elettrica nell’area.

“L’impianto nucleare a tre reattori di Tomari, gestito da Hokkaido Electric Power Co. e in arresto dopo il disastro di Fukushima, ha perso potenza dopo il terremoto che ha colpito l’isola nelle prime ore di oggi“, ha spiegato il governo. “Le barre di combustibile della centrale vengono raffreddate con l’energia di emergenza fornita dai generatori diesel“, ha dichiarato il segretario capo del gabinetto Yoshihide Suga.