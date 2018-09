Terremoto, Giornata delle Marche: premio alla Protezione Civile

“Il 10 dicembre prossimo, in occasione della Giornata delle Marche, assegneremo il premio del Presidente a tutti i volontari della protezione civile regionale, accompagnati dal capo del dipartimento nazionale Angelo Borrelli”. Lo ha anticipato oggi il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, durante il suo intervento in occasione della cerimonia di inaugurazione della scuola provvisoria di via D’Alessandro, a San Severino Marche, parlando alla presenza del premier Conte, che ha invitato a partecipare alla premiazione.