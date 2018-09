Diamoci una Scossa! Il 30 Settembre 2018 la prima Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica

Il terremoto è un evento in nessun modo prevedibile le cui conseguenze sugli edifici e sulle persone possono essere limitate se vengono adottate opportune misure ed interventi volti ad ottimizzare il comportamento strutturale degli edifici. In un territorio, quello nazionale, caratterizzato da un elevato rischio sismico che raggiunge i suoi massimi livelli nella nostra provincia, risulta fondamentale conoscere il grado di sicurezza delle proprie case e, ove necessario, intervenire con opportune misure antisismiche.

Al fine di favorire la cultura della prevenzione sismica nei confronti del patrimonio edilizio nazionale il Consiglio nazionale degli Ingegneri, il Consiglio Nazionale degli Architetti e la Fondazione Inarcassa con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Dipartimento della Protezione Civile, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, promuovono la 1^ Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica che farà tappa anche in Provincia di Reggio Calabria il 30 settembre 2018.

Il programma delle attività verrà presentato Venerdì 28 c.m. alle ore 12:00 presso la sede dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria ubicata in Via Logoteta, 6. Ad illustrare le finalità e le iniziative promosse sul nostro territorio saranno il Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Arch. Salvatore Vermiglio ed il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Ing. Domenico Condelli.

“Diamoci una Scossa!” è un’iniziativa dall’elevato valore sociale che parte dalle piazze e arriva direttamente nelle case dei cittadini.

Il 30 settembre partirà una campagna di sensibilizzazione che ha l’obiettivo di far conoscere alla collettività l’importanza della sicurezza sismica delle abitazioni oltre che le opportunità offerte dal “Sismabonus” per mettere in atto interventi di miglioramento sismico degli edifici con un rilevante contributo economico da parte dello Stato. Gli Ingegneri e gli Architetti della Provincia di Reggio Calabria saranno impegnati a divulgare il programma di “prevenzione attiva” anche con visite tecniche informative, a titolo gratuito, presso gli immobili dei cittadini che ne faranno richiesta.

Un Paese più sicuro, dove il paesaggio è tutelato e il patrimonio difeso, è anche un Paese più competitivo e con maggiori potenzialità di crescita e sviluppo.

Un plauso agli organizzatori dell’evento è stato rivolto da parte del Sindaco Giuseppe Falcomatà che, ringraziando gli Ordini per aver promosso l’importante iniziativa, ha ricordato “l’importanza della prevenzione come strumento per consentire ai cittadini di affrontare in maniera più consapevole eventuali eventi calamitosi e alle istituzioni di programmare interventi che vanno nella direzione della sicurezza”. Sposando l’iniziativa, attraverso il patrocinio morale del Comune e della Città Metropolitana, il primo cittadino ha ringraziato gli Ordini per l’importante valore sociale che un evento informativo rivolto agli utenti riveste per la comunità cittadina e metropolitana.Diamoci una Scossa! 30 SETTEMBRE 2018 – 1° GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE SISMICA