Terremoto Indonesia: l’UE stanzia 1.5 milioni per aiuti d’emergenza

Il commissario per gli aiuti umanitari, Christos Stylianides, ha reso noto che a seguito dell’alto numero di vittime e di danni provocati dal terremoto e dallo tsunami che ha colpito l’Indonesia, la Commissione Europea ha stanziato una somma iniziale di 1,5 milioni di euro per aiuti umanitari d’emergenza.

“Stiamo agendo d’urgenza per inviare aiuti a chi è stato più colpito in Indonesia, i nostri pensieri vanno alle vittime ed alle squadre di soccorso che stanno lavorando senza sosta per salvare vite“, ha dichiarato Stylianides.