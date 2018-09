Il bilancio delle vittime del terremoto e dello tsunami che hanno colpito ieri l’ Indonesia ha raggiunto quota 384 : la maggior parte dei morti si sono registrati nella località di Palu , dove in queste ore c’è preoccupazione per la sorte dei partecipanti a una festa su una spiaggia cittadina. I presenti sarebbero stati travolti dallo tsunami: potrebbero essere “decine o forse centinaia” di persone, ha reso noto il portavoce della Protezione civile indonesiana.

Terremoto in Indonesia: tsunami investe festa in spiaggia, apprensione per “decine o forse centinaia” di persone

