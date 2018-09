Il decreto per Ischia “non dice assolutamente niente ed e’ tale che a ISCHIA la ricostruzione non si fara’ mai“. La pensa cosi’ il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che a Lira Tv ricorda che la Regione “oggi e’ bloccata perche’ se un appartamento e’ danneggiato con una pratica di condono in corso non si puo’ erogare alcun contributo per la ricostruzione. Il governo ha deciso cosi’ e non si e’ capito che cosa si fa”.