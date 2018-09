Terremoto Molise: il presidente della Regione nominato commissario delegato per la gestione degli interventi

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, è stato nominato commissario delegato per la gestione degli interventi relativi al terremoto verificatosi il 16 agosto scorso.

Nel provvedimento, emanato dal capo Dipartimento della Protezione civile, “si è dato atto che gli eventi sismici hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumita’ delle persone e la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonche’ l’evacuazione di diversi nuclei familiari, oltre a danneggiamenti alle infrastrutture, edifici pubblici e privati“. Di conseguenza si rende necessaria l’attuazione “degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni e la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall’evento sismico“. Una situazione “che per i caratteri di urgenza non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensi’ richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa. Il Governatore potra’ quindi avvalersi delle strutture regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche delle Stato. Entro trenta giorni dall’emanazione dell’ordinanza, procedera’ alla predisposizione di un Piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del capo del Dipartimento della Protezione civile“.