Terremoto Molise: inagibile il municipio di Portocannone

Dichiarato inagibile il municipio di Portocannone a causa di lesioni rilevate dopo il sisma del 14 e 16 agosto scorso. Gli uffici municipali saranno trasferiti a Palazzo Manes. Si aggrava la situazione in paese. Intanto non c’e ancora una soluzione per la scuola, interessata da ordinanza di inagibilita’ nei giorni scorsi.

L’iniziale progetto di trasferire gli alunni nel plesso di San Martino in Pensilis (Campobasso) potrebbe non risultare fattibile per carenza di spazi adeguati per accogliere tutti, compresi gli scolari di San Martino.

La problematica, gia’ al centro di riunioni, sara’ dibattuta nel corso di un’assemblea pubblica a Palazzo Manes. Non tutte le famiglie del paese sono favorevoli al trasferimento a San Martino dei bambini. Alcuni propongono l’adeguamento di locali di Portocannone per evitare il trasferimento giornaliero degli allievi.