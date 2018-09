Terremoto Umbria: 700 domande pervenute all’Ufficio ricostruzione

Le domande pervenute all’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Umbria per il recupero degli edifici con danni lievi hanno superato quota 700: il dato emerge report redatto dalla Regione. Al momento le autorizzazioni sono 236, mentre 291 sono ancora in istruttoria, 149 in attesa di integrazioni o sospese dai Comuni e 19 invece gia’ annullate.

Gran parte delle domande arriva da Norcia (270) e da Cascia (137), poche da Preci (37), Spoleto (61) e Foligno (42).