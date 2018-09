Salute: un test online misura la vera età del cuore e segnala il rischio infarto

Il Public Health England sta proponendo un auto-esame online a tutti gli “over 30”, per scoprire chi è esposto a maggior rischio di subire un infarto o un ictus: si tratta di un test che rivela la vera età del cuore, in termini di condizioni generali e di pericolo di problemi di salute.

Il test non è diagnostico, non rivelerà se si sta per avere un attacco di cuore, ma può rappresentare un campanello d’allarme per iniziare ad adottare stili di vita sani. Già quasi 2 milioni di inglesi lo hanno eseguito e il 78% dei partecipanti è risultato avere un’età cardiaca superiore alla propria età reale.

Il test prevede 16 domande sul proprio stato fisico e sullo stile di vita e fornisce una stima dell’età cardiaca e una previsione del rischio di avere un infarto o ictus entro una certa età.