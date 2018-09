Tifone Jebi e terremoto a Hokkaido: pochi danni per il settore delle auto in Giappone

Nonostante le conseguenze del tifone Jebi e le forti scosse di terremoto che hanno colpito Hokkaido, l’industria automobilistica giapponese ha subito pochi danni e sta riavviando la produzione in quasi tutti gli impianti che erano stati fermati nei giorni scorsi.

Toyota, ad esempio, aveva chiuso 11 delle sue fabbriche prima dell’arrivo del tifone, annullando i turni serali: la produzione ripartirà a pieno regime entro domani. Anche le fabbriche di Takaoka, Tsutsumi e Tahara torneranno in funzione entro domani.

Ieri sono ripartiti l’impianto di Toyota Motor Hokkaido e lo stabilimento di Motomachi.

Nessun problema per Mitsubishi che non ha impianti nelle aree colpite. Nessun danno segnalato da Honda e Nissan.