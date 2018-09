Trapianto di faccia: stabile paziente operata a Roma, “buon equilibrio generale”

“Il quadro clinico della paziente è stabile, con un buon equilibrio generale. Il lembo appare perfettamente perfuso con flusso vascolare arterioso e venoso regolare. Continua l’osservazione in Terapia Intensiva in prognosi riservata“: lo rende noto la direzione aziendale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma, nell’ultimo bollettino sulla donna che ha subito un trapianto di faccia. La paziente è stata in seguito sottoposta ad autotrapianto. Il prossimo bollettino è in programma domani alle 14:30.