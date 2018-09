Trapianto di faccia a Roma, Zingaretti: “Scritta nuova pagina della medicina in Italia”

“Complimenti alla squadra di medici che nell’ospedale Sant’Andrea di Roma ha scritto una nuova pagina della medicina in Italia. Un intervento di 27 ore – tecnicamente riuscito – che ha visto alternarsi chirurghi, anestetisti e infermieri per un trapianto unico, reso possibile grazie alla generosita’ dei familiari della donatrice. La sanita’ della Regione Lazio si dimostra ancora una volta all’avanguardia, pronta a intraprendere nuove sfide per il bene dei cittadini“: lo ha dichiarato in una nota Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio.