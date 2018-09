Treni Alta Velocità: guasto elettrico a Torino, ritardi fino a 70 minuti

Ancora disagi per chi viaggia in treno, dopo il guasto della linea elettrica di alimentazione dei treni fra Settebagni e Capena, nella tratta Roma–Firenze, che ieri ha causato ritardi fino a 240 minuti.

Alle 6 di questa mattina un problema all’alimentazione della linea elettrica ha interessato tutta l’area di Torino Porta Nuova, sia in entrata che in uscita, e ha causato rallentamenti (fino a 70 minuti) per 8 treni dell’Alta Velocità e circa 15 regionali (4 sono stati cancellati e 7 limitati).

I tecnici di Fs sono intervenuti e hanno lavorato per ridare l’alimentazione elettrica, che è ripartita per fasi.

Alle 07:30 circa ha ripreso a funzionare la maggior parte dei binari e alle 09:20 il traffico è ripreso.