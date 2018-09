Trento, arrivano 2,5 milioni per rimborsare gli agricoltori colpiti dalle gelate del 2017

Un ulteriore sostegno economico di 2,5 milioni di euro a favore dei lavoratori agricoli messi in difficolta’ dalle gelate dell’aprile 2017, che segue a quelli gia’ stanziati lo scorso anno, e’ previsto da una delibera approvata oggi dalla Giunta provinciale di Trento. All’indomani dell’evento atmosferico, era stato inserito nella norma di assestamento di bilancio 2017 uno specifico articolo che autorizzava la Giunta provinciale a concedere all’ente bilaterale Ortofrutta Trentino (al quale partecipano rappresentanti dei consorzi e dei lavoratori) specifici contributi per erogare forme di sostegno economico ai lavoratori gia’ occupati che avevano subito una diminuzione del reddito in ragione della minore occupazione causata dai cali produttivi provocati dalle gelate. La delibera di oggi assegna all’ente 2.500.000 euro, di cui 2.000.000 saranno erogati a titolo di anticipo mentre i 500.000 rimanenti saranno erogati a saldo previa presentazione entro il 31 dicembre 2018 della rendicontazione di quanto erogato ai lavoratori. I lavoratori interessati dall’intervento sono circa 1.200, di cui 900 con anzianita’ di servizio superiore ai 4 anni.