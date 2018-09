TripAdvisor presenta il nuovo TripAdvisor: sarà social e ancor più personalizzato

TripAdvisor (NASDAQ: TRIP) svela oggi una nuova esperienza da sito e da mobile che verrà lanciata entro fine anno. Attualmente in versione beta, il sito di viaggi più grande del mondo* si sta evolvendo per diventare una community di viaggi ancor più personalizzata e connessa, ispirando gli utenti e fornendo loro strumenti social per pianificare e prenotare meglio grazie a consigli e informazioni di altre persone e di esperti di fiducia.

Il nuovo TripAdvisor espande la sua community oltre i viaggiatori per includere anche brand, influencer, editori e amici. I viaggiatori potranno seguire e connettersi con persone o creatori di contenuti che condivideranno informazioni in linea con i loro interessi, a completamento delle oltre 661 milioni di recensioni e opinioni già presenti sul sito.

I membri di TripAdvisor potranno ora creare e vedere nuovi contenuti utili e di ispirazione compresi foto, video e articoli e creare “Viaggi”, cioè guide di viaggio approfondite, itinerari o semplici liste dei desideri di cose da fare in viaggio. I “Viaggi” potranno essere resi privati e salvati quindi per uso personale o condivisi con la community per ispirare e aiutare gli altri.

Grazie al primo “feed viaggi” del mondo, i membri di TripAdvisor potranno scoprire informazioni più rilevanti più velocemente nella fase di pianificazione del viaggio. Assistiti durante l’intero processo di progettazione del viaggio, i membri potranno prendere consigli e ispirazione dai loro amici, famigliari ed esperti di fiducia.

Quando un membro si loggherà al sito o alla app di TripAdvisor, la sua homepage sarà trasformata in un feed personalizzato di informazioni. Quando si cercherà una particolare destinazione, il feed automaticamente restringerà a quel luogo specifico le informazioni mostrate; ad esempio, i membri che stanno pianificando un viaggio a Parigi potranno vedere un articolo di un critico gastronomico sul migliore ristorante della città, una guida di viaggio di un influencer sulle cose da fare nella Ville Lumière e una recensione di un amico su un nuovo hotel vicino alla Torre Eiffel.

“TripAdvisor è pronto a rivoluzionare ancora una volta l’industria dei viaggi creando una community più personalizzata e connessa”ha commentato Stephen Kaufer, CEO & Co-Fondatore di TripAdvisor. “Il nuovo TripAdvisor è IL sito di viaggi che mette insieme strumenti social, contenuti interessanti e le nostre opzioni di prenotazione esistenti unendoli alla gioia della pianificazione e scoperta dei viaggi, tutto in un’unica esperienza. Stiamo assistendo i nostri membri in ogni passo del loro viaggio diventando un TripAdvisor più personalizzato, ispirazionale e utile”.

Una nuova, preziosa audience per i brand, gli influencer e gli editori

In versione beta, sono più di 500 i social media influencer, i brand consumer, gli editori e i partner di viaggio a essersi uniti al nuovo TripAdvisor e ogni giorno se ne aggiungono altri. Oltre ai tanti creatori di contenuti che si sono iscritti alla piattaforma, anche il teamdi esperti di destinazioni di TripAdvisor e i brand del TripAdvisor Media Group, inclusi Smarter Travel, Cruise Critic e TheFork, contribuiranno all’esperienza sul sito con profili propri. Questi partner hanno già iniziato a creare centinaia di contenuti di viaggio utili e di ispirazione, ad accrescere i loro follower e a fornire feedback importanti per migliorare l’esperienza.

I membri potranno seguire i loro brand e social influencer preferiti come, tra gli altri, National Geographic, GoPro, Insopportabile, ilsignorfranz e A day in Rome.

“National Geographic desidera raggiungere i propri clienti ovunque stiano consultando contenuti. Vogliamo essere disponibili su tutte le piattaforme per permettere alle persone di interagire con il nostro brand e i nostri contenuti dovunque e in qualunque momento scelgano di farlo” ha affermato Chris Thorman, Vice President Community Products & Growth, National Geographic. “Siamo entusiasti di essere tra i primi editori a unirci al nuovo TripAdvisor ampliando ulteriormente il nostro impatto sul mondo dei viaggi. Come casa editrice globale siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per condividere i nostri interessanti articoli e contenuti video e fotografici e la partnership con TripAdvisor ci permette di fare proprio questo”.

L’impatto di TripAdvisor sul turismo

TripAdvisor ha svelato la sua nuova esperienza da sito e mobile in un momento in cui l’impatto dell’azienda sull’industria dei viaggi e del turismo è enorme e in continua crescita. Due studi recenti mostrano l’aumento dell’affidamento degli utenti a TripAdvisor durante il periodo di pianificazione, prenotazione (prima del viaggio e una volta a destinazione) e di post esperienza. Secondo uno studio di Oxford Economics, nel 2017 la piattaforma di TripAdvisor ha influenzato US$ 546 miliardi (10.3%) della spesa turistica globale nell’industria dei viaggi e dell’ospitalità mentre i consumatori ricercavano le nostre recensioni durante il processo decisionale. Uno studio invece di comScore, sempre del 2018, ha rilevato che il 60% delle persone che prenota viaggi online è stata su TripAdvisor durante il processo di pianificazione e prenotazione e che il 74% dei viaggiatori ha utilizzato TripAdvisor quando stava prenotando su siti di hotel.

La nuova esperienza da sito e da mobile di TripAdvisor uscirà dalla versione beta e verrà lanciata globalmente al pubblico entro la fine dell’anno su tutti i mercati e in tutte le lingue in cui il sito opera.