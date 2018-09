Tumore al seno: colpita una donna su 8, 50mila nuove diagnosi ogni anno

Secondo l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, il tumore al seno colpisce in Italia una donna su 8 nell’arco della vita, con circa 50mila nuove diagnosi ogni anno, ma “la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è aumentata fino all’87%,” . L’Airc oggi a Milano ha lanciato la 4ª edizione della Breast Cancer Campaign ideata da The Estée Lauder Companies. “Quest’anno la campagna trasmette un messaggio molto forte che ci fa riflettere su come ognuno di noi sia, in qualche modo, ‘toccato’ dal tumore al seno, e quindi debba sentirsi coinvolto nella lotta per sconfiggerlo. Al nostro fianco ritroveremo Airc, che rappresenta per noi l’eccellenza in Italia nella ricerca e nell’attenzione ai malati, che continueremo a sostenere con l’obiettivo di regalare a tutte le donne un mondo libero dal tumore al seno,” dichiara Edoardo Bernardi, amministratore delegato e direttore generale di The Estée Lauder Companies Italia.

Il tumore al seno, ha spiegato Niccolò Contucci, direttore generale di Airc, “riguarda tutti, anche noi uomini, e tutti dobbiamo fare la nostra parte per le donne che si trovano ad affrontare questa grande sfida. Noi lo facciamo sostenendo centinaia di ricercatori che lavorano ogni giorno” per combattere contro la malattia.