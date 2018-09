Turismo, Coldiretti: grazie al sole 12 milioni in vacanza a settembre

Sono 12 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze nel mese di settembre che, con un aumento del 5% rispetto allo scorso anno, fa registrare una positiva tendenza all’allungamento della stagione turistica spinto dal sole e dal caldo: il dato emerge dal bilancio tracciato da Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione dell’ultimo week end di settembre segnato da condizioni climatiche particolarmente favorevoli. “Per molti si tratta in realtà di un bis della vacanza con il mese di settembre – spiega Coldiretti in una nota – che è particolarmente apprezzato da quanti cercano il relax e la tranquillità ma vogliono anche approfittare dei risparmi possibili con la cosiddetta bassa stagione“. “Anche se con il bel tempo il mare resta protagonista si registra infatti un aumento in percentuale – precisa la Coldiretti – del turismo legato alla natura in montagna, nei parchi e nelle campagne con la possibilità di assistere alle tradizionali attività autunnali come il rito della vendemmia o avventurarsi nei boschi alla ricerca dei porcini, finferli e trombette“. Un inizio stagione da record per gli appassionati di funghi dopo un agosto in cui sono cadute quasi il doppio di precipitazioni rispetto alla media secondo elaborazioni Coldiretti su dati Isac Cnr (+92%). A settembre quest’anno si stimano secondo Coldiretti oltre un milione di presenze in agriturismo con una incidenza di stranieri superiore al 30%.