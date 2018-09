TV, Rai Storia: a “Italia: viaggio nella bellezza” i paesaggi della preistoria

Dal sito di Isernia La Pineta in Molise, dove è stato ritrovato il più antico dente da latte umano risalente al oltre 650.000 anni fa, alle Grotte di Levanzo nelle Egadi, del Cavallo in Salento e del Romito nel Pollino calabrese. Fino alle spettacolari cavità dei Balzi Rossi tra Ventimiglia e Mentone, a pochi passi dal confine francese. E’ un viaggio nei principali siti preistorici italiani e in un arco temporale che va dal Paleolitico inferiore, oltre 600.000 anni fa, alla fine del Paleolitico, qualche migliaio di anni fa, quello proposto da “Italia: viaggio nella bellezza”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 24 settembre alle 21.10 su Rai Storia.

I reperti rinvenuti in questi luoghi raccontano l’evoluzione umana dal Neanderthal al Sapiens, la nascita dell’arte figurativa con le incisioni e le pitture rupestri e dell’arte mobiliare con i ricchi corredi delle sepolture del paleolitico e le straordinarie “veneri” dei Balzi Rossi, statuette femminili antropomorfe risalenti a oltre ventimila anni fa.