TV, Rai Storia: a “Il giorno e la Storia” il ricordo di Carlo Alberto Dalla Chiesa

Sono le ore 21 del 3 settembre 1982: il prefetto di Palermo, generale Carlo Alberto Dalla Chiesa – inviato in Sicilia per combattere la mafia, dopo i successi contro il terrorismo – sta andando a cena con la giovane moglie Emanuela Setti Carraro. Li segue su un’Alfetta la scorta guidata dall’agente Domenico Russo. Arrivati in Via Isidoro Carini, due motociclette e un’auto affiancano la A112 del generale e l’auto di scorta. Partono, contemporanee, raffiche di kalashnikov: Dalla Chiesa, la moglie e l’agente muoiono sul colpo. Sul luogo dell’eccidio, un anonimo cittadino lascia un cartello affisso al muro: “Qui è morta la speranza dei siciliani onesti“. Un attentato ricordato da “Il giorno e la Storia”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 3 settembre alle 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e 20.10 su Rai Storia.