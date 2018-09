TV, Rai Storia: “Il giorno e la Storia”, la giustizia di Norimberga

Il primo ottobre 1946, a Norimberga, viene emessa la sentenza nel processo che vede imputati 22 tra i maggiori gerarchi nazisti. Una pagina storia ripercorsa da “Il giorno e la Storia”, in onda lunedì 1 ottobre a mezzanotte e, in replica, alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10. su Rai Storia. Iniziato il 20 novembre 1945, il processo termina con 12 condanne a morte, alcune pene detentive dall’ergastolo a svariati anni di reclusione, tre assoluzioni. I reati riconosciuti sono terribili: complotto e crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l’umanità. Gli imputati vengono riconosciuti responsabili della morte di dieci milioni di persone, assassinate a sangue freddo, fucilate, soffocate con i gas, uccise per fame, stenti e torture nei campi di sterminio.