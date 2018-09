TV, Rai Storia: “Signorie” racconta Urbino e i Montefeltro

Federico da Montefeltro – condottiero, ma anche raffinato mecenate – fu capace di trasformare un piccolo borgo in uno dei luoghi più importanti del quindicesimo secolo: Urbino. Una città raccontata anche dal musicista Raphael Gualazzi, originario del luogo, a “Signorie”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 24 settembre alle 21.10 su 2Rai Storia. In primo piano la vita straordinaria di Federico e la corte di Palazzo Ducale, simbolo di un potere assoluto ma illuminato. Il duca di Urbino amava infatti circondarsi di artisti, filosofi e uomini di cultura, tra i quali Piero della Francesca, di cui saranno analizzate tre opere che hanno come soggetto proprio Federico.