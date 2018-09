TV, Rai1: aspettando “Stanotte a Pompei”, il dietro le quinte

Andrà in onda il 22 settembre in prima serata il programma televisivo ideato e condotto da Alberto Angela “Stanotte a Pompei“. Non è una notte qualunque: è la notte prima dell’eruzione che la distrusse. Cosa c’è dietro le quinte di questa avventura notturna? “Aspettando… Stanotte a Pompei”, domenica 16 settembre alle 23.25 su Rai1, svelerà un mondo straordinario. Capitanato da Alberto Angela, il regista Gabriele Cipollitti guiderà una vera armata nelle notti di Pompei, Ercolano e Stabia. Strade, vicoli, domus, lupanari e angoli misteriosi e il lavoro di un team di professionisti alle prese con le gioie e i dolori di dover girare di notte e fare i conti col buio pesto delle rovine. Ma soprattutto alla scoperta dei personaggi che hanno partecipato all’evento. Da Giancarlo Giannini a Uto Ughi, da Vittorio Storaro a Marco D’Amore. Tutti rigorosamente “fuori scena”, racconteranno la loro avventura con la troupe di Alberto Angela. Questi e altri segreti del set di “Stanotte a Pompei” nel BackStage, di Aldo Piro Maria e Francesca Marcelli, in onda domenica 16 settembre in seconda serata, Aspettando “Stanotte a Pompei”.