TV, RAI3: a “Tutta Salute” si parlerà di vaccini antinfluenzali, igiene delle mani e olio di palma

Nella puntata di Tutta Salute in onda lunedì 1 ottobre, alle 10.45 su Rai3, si parlerà di influenza e vaccini. Ospite di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada sarà Anna Teresa Palamara, microbiologa dell’Università la Sapienza di Roma. Al rientro dalle vacanze, infatti, sono già 80mila gli italiani colpiti dal virus. L’esperta di Tutta Salute aiuterà il pubblico, con i suoi preziosi suggerimenti, ad affrontare la nuova stagione influenzale in arrivo.

Le mani sono uno dei principali veicoli di virus e batteri eppure sono in molti a non saperle lavare nel modo giusto. Come farlo lo spiegherà Pier Luigi Spada, con una semplice dimostrazione pratica.

L’olio di palma fa male? Sarà Carlotta Mantovan a sfatare i luoghi comuni su questo grasso di origine vegetale, molto usato dall’industria dolciaria.