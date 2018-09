TV, Rai3: “Passato e Presente”, Churchill e il suo Re

Una vita al servizio dell’Inghilterra: dal giorno della nascita, nel 1874, a quello della morte per un ictus, nel 1965. E’ la vita di Winston Churchill, che il professor Mauro Canali e Paolo Mieli rileggono a “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 3 settembre alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia.

Padre parlamentare conservatore, madre americana e figlia del proprietario del New York Times, il giovane Churchill entra in Parlamento nel 1900, dando vita a una carriera politica che passa attraverso due guerre e innumerevoli colpi di scena. Trionfatore della seconda guerra mondiale, protagonista della Guerra Fredda, nel 1953, per volere della regina Elisabetta, viene insignito dell’Ordine della Giarrettiera e riceve inoltre il Premio Nobel per la Letteratura. Ma il suo cuore comincia ad accusare i primi colpi. Nel 1955, minato nel fisico, Churchill si dimette. La regina gli offre il titolo di Duca, ma Churchill preferisce rimanere alla Camera dei Comuni, dove resta come parlamentare fino al 1964. Alla sua morte, un anno dopo, la regina gli concede l’onore dei funerali di Stato, che non veniva concesso a un “commoner” da oltre un secolo.